Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: inserimento biancoceleste per Giroud

La Lazio sta lavorando per acquistare un attaccante, un giocatore in grado di rimpolpare il reparto offensivo e aiutare Inzaghi nella rincorsa ai propri obiettivi. Una voce sta rimbalzando dall’Inghilterra, una voce che per ora non trova conferma da Formello ma che va registrata: la Lazio si sarebbe inserita nella corsa a Oliver Giroud. Il francese è in uscita dal Chelsea e aspetta offerte: l’Inter ha mollato la presa, mentre il Tottenham si è fatto avanti con forza nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da alcuni media britannici, sul giocatore ex Arsenal ci sarebbe anche il club biancoceleste. Una voce che va riportata perché è indubbio che ora Tare stia trattando per portare a Roma un attaccante. Ma da Formello non arrivano conferme che si tratti di Giroud.