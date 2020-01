Calciomercato Lazio, Berisha al Fortuna Dusseldorf: i dettagli

Otto presenze in stagione, per un totale di 279 minuti trascorsi in campo. Un bottino inferiore rispetto alle aspettative di Valon Berisha, pronto a lasciare la Lazio per trasferirsi in Bundesliga. Il giocatore, riporta gianlucadimarzio.com, andrà al Fortuna Dusseldorf. Le due società avrebbero già raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. In programma nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto.

