Calciomercato Lazio, si guarda in Inghilterra: ipotesi Eliasson

Gennaio ricco di impegni, speranze e pressioni. La Lazio deve combattere per alimentare il sogno a cui ha dato vita, con un occhio sempre rivolto al mercato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la società biancoceleste avrebbe attivato i radar in Inghilterra. La preda messa nel mirino sarebbe Niclas Eliasson, centrocampista svedese con passaporto brasiliano militante nel Bristol City. Sarebbe un rinforzo per le fasce, perchè il giocatore è un esterno offensivo di piede mancino in grado di mettersi sia a destra che a sinistra. Sono 24 le presenze collezionate quest'anno, 3 gol e 10 assist. Ma la Lazio dovrà vedersela anche con il Celtic e il Villareal per assicurarsi le sue prestazioni. A Formello si è parlato finora di sola ipotesi punta centrale, ma la pista che porta a un calciatore con diverso ruolo non può essere trascurata. Forse potrebbe concretizzarsi per giugno, soprattutto considerando alcune dinamiche ora presenti. Lulic è in scadenza, Lukaku continua ad essere tediato da problemi fisici, Jony ancora deve completare il suo pieno inserimento nei meccanismi di gioco e Lazzari è ormai rimasto da solo causa dipartita di Marusic negli ultimi mesi. Proprio il montenegrino potrebbe essere ceduto in estate. Ed ecco diventar calda la pista Eliasson, pedina adatta nel 3-5-2 di Inzaghi. Il giocatore è in scadenza nel 2021 e il Bristol chiede 8 milioni di sterline per cederlo. La Lazio medita sul da farsi.

