Lazio, Radu veterano del derby: domani aggancia Piola

E derby sia. Non c'è giocatore, nelle ore che si trascinano inesorabilmente verso il fischio iniziale della stracittadina, che non avverta quel sano e pungente brivido lungo la schiena. Una sensazione che pompa adrenalina nelle vene, spinge le gambe a dare più del limite fisico previsto. Radu conosce bene questi sintomi, con la sua Lazio ha affrontato questa battaglia tante volte. Per la precisione, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, domani sarà la 19esima. Altre 10 le ha vissute dalla panchina, o dalla tribuna. Quando l'arbitro darà inizio ai giochi, il romeno avrà agganciato Piola nella speciale classifiche delle presenze in un derby. A guidare le gerarchie, rimangono Wilson (23), Favalli (21), Puccinelli (21) e Negro (20). Radu è undicesimo nella classifica generale, che prende in considerazione anche i giocatori della Roma. Una lunga cavalcata con l'aquila sul petto con l'ardore di scalare l'Olimpo biancoceleste, costellato da mostri sacri e vette irraggiungibili. Con le sue 366 presenze è quarto nella storia, altre 10 e riuscirà a conquistare il terzo gradino del podio. Domenica c'è il derby, Radu sa cosa significa.

