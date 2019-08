Calciomercato Lazio, il Lille chiude per Yazici: i dettagli

Si sta per chiudere la telenovela legata a Yusuf Yazici. Il centrocampista turco, classe 1997, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lille. L'accordo tra i francesi e il Trabzonspor è in via di definizione, un accordo maturato nella giornata di sabato, quando emissari del Lille hanno incontrato a Istanbul i dirigenti del club di Trebisonda. 18 milioni di euro, il cartellino del difensore portoghese Edgar (valutato sei milioni) e in aggiunta il 20% della futura rivendita: questi i dettagli dell'intesa tra le parti secondo quanto riferiscono diversi media turchi. Yazici volerà in Francia nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la nuova squadra.

Pubblicato il 3/08 alle 22:55