Calciomercato Lazio | Il Lipsia su Cherki? Rose: "Ecco cosa cerchiamo"

Nel post partita dell'amichevole contro il PSG, il tecnico del Lipsia Marco Rose ha parlato di Rayan Cherki del Lione, obiettivo di mercato della Lazio per l'attacco. Dopo la cessione di Dani Olmo al Barcellona, anche i tedeschi si sarebbero interessati al classe 2003. A riguardo, però, l'allenatore non ha voluto sbilanciarsi. Ecco che cosa ha detto in merito: "Cherki? Non parlo di voci, ma se non dico nulla al riguardo, si potrebbe dire che significa qualcosa... Non cerchiamo il classico 10, ma un giocatore che possa giocare sia al centro che sulla fascia".