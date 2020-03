Calciomercato Lazio: "Il Liverpool scarica Lovren, ha la lista dei sostituti"

CALCIOMERCATO LAZIO, LOVREN - Lovren e il Liverpool sono pronti a salutarsi in estate. Il croato non trova più spazio, Klopp non lo considera e anche per questo sono circolate da più parti le voci di uno strappo ormai non più ricucibile. In mezzo può infilarsi la Lazio, interessata al giocatore come rinforzo da Champions per la prossima stagione. Dalla Spagna continuano a dare Lovren lontano dai Reds, tanto che - secondo 'As' - Klopp avrebbe già in testa la lista dei sostituti per rimpiazzare l'uscita del centrale. Da Bastoni dell'Inter a Upamecano del Lipsia, fino a José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid. Insomma, tutto sembra pronto e organizzato per il giorno dell'addio.

Calciomercato Lazio: "Lovren non sopporta Klopp, vuole andare via!"

Calciomercato Lazio, idea Lovren: Lotito vuole un difensore da Champions

