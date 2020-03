Calciomercato Lazio, idea Lovren: Lotito vuole un difensore da Champions

La Lazio sta approfittando di questo momento di stop per pianificare il futuro, per riflettere sulle strategie in vista della prossima stagione. Una delle certezze che escono da Formello è che arriverà un difensore, anche perché la partenza di Bastos - senza rinnovo - è probabile. Lotito e Tare, in ottica Champions, vorrebbero regalare a Inzaghi un difensore di esperienza e qualità, un difensore “di nome” come si dice in gergo. Occhio al nome di Nacho del Real Madrid, costa 20 milioni, può muoversi da centrale e da terzo di sinistra, può essere un’opzione valida. Ma nelle ultime ore è tornata a circolare anche la candidatura di Dejan Lovren. Il difensore del Liverpool è in scadenza nel 2021, il rinnovo con i Reds è complicato, in estate dovrebbe lasciare Melwood e trovare una nuova sistemazione. Lovren non è un nome nuovo, era stato già accostato alla Lazio, piace a Tare, ha l’identikit perfetto per rinforzare la retroguardia di Inzaghi: carisma, esperienza internazionale, qualità evidenti.

IDEA - Lovren può vantare 57 presenze con la nazionale croata e 184 con la maglia del Liverpool. È un’idea, chissà che nelle prossime settimane non possa diventare una pista concreta. A oggi ancora non lo è. Lovren piace, ma la Lazio è conscia degli ostacoli che ci sarebbero in una eventuale trattativa. Il Liverpool non fa sconti, nonostante il contratto in scadenza nel 2021, la richiesta si aggira sui 20 milioni di euro. Il croato, poi, chiede un ingaggio top, oggi guadagna 5 milioni di euro a stagione, può essere convinto con uno stipendio più basso, ma con un accordo a lunga scadenza. Lovren compirà 31 anni a luglio, di fronte a un contratto importante e a un progetto che lo renderebbe protagonista, potrebbe decidere di accettare. La Lazio avrebbe anche la carta Champions da giocarsi. Un dettaglio di non poco conto. La concorrenza comunque è tanta: non s’è sopito l’interesse del Milan, occhio anche a Lione (suo ex club), Arsenal e Tottenham. Concorrenza top, insomma. Ma la Lazio è entrata in una dimensione nuova, lo testimonia la trattativa per Giroud, ormai è pronta a sedersi al tavolo dei grandi.

Pubblicato il 15/03 alle 13:00