Calciomercato Lazio, il Napoli insiste per Castagne: pronti 20 milioni

In attesa di capire quale sarà il futuro di Gian Piero Gasperini e ciò che chiederà all'Atalanta per restare, il Napoli è ancora sulle tracce di Timothy Castagne. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli il club azzurro è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro, per convincere i bergamaschi a cedere l'esterno belga.