Calciomercato Lazio, il presidente del Pisa su Lucca: "Per il momento non era in vendita"

CALCIOMERCATO LAZIO - Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha parlato in esclusiva all''emittente tv pisana 50 Canale commentando la sessione invernale del calciomercato. Ecco le sue parole: “Aspettiamo a maggio per dare giudizi, magari in occasioni più propizie. L’aver chiuso il girone di andata in testa alla classifica ha rappresentato un obiettivo che all’inizio del campionato sembrava esagerato. Cammin facendo abbiamo capito che potevamo starci. Per l’ennesima volta abbiamo lavorato sui nostri programmi che già avevamo strutturato. La finestra del mercato copre il mese di gennaio, ma le cose si preparano prima, le idee devono essere chiare e ci devono essere delle priorità con delle eventuali opzioni di riserva: in questo caso abbiamo realmente centrato gli obiettivi che volevamo centrare. Non è mai facile inserire giocatori in una squadra che funziona bene. Doveva esserci anche il fatto quantitativo perché il girone di ritorno è sempre molto particolare e ci sono dei tempi di recupero molto stretti. Abbiamo un numero consistente di giocatori e c’è la possibilità di far giocare tutti con poca possibilità di allenarsi".

Inevitabile parlare di Lorenzo Lucca, rivelazione dei neroazzurri che è stato vicino al Sassuolo ed è stato accostato anche alla Lazio nell'ultimo giorno di mercato: "La posizione è sempre stata molto coerente come nelle dichiarazioni fatte negli ultimi 6 mesi: abbiamo sempre detto di non voler frustrare gli obiettivi del ragazzo perché questo deve essere anche l’obiettivo di società come le nostre, ma non volevamo indebolire la squadra. Abbiamo anche pregato l’agente di evitare di portarci delle proposte prima della fine del campionato; con il Sassuolo è un caso molto particolare perché con loro abbiamo sempre interagito intensamente e per questo Carnevali si è preso la briga di chiederci il ragazzo, ma noi gli abbiamo ripetuto che la trattativa in questo momento non l’avremmo fatta. Ha avuto una flessione per delle problematiche fisiche giocando in una situazione critica, ma D’Angelo è sempre stato molto contento di lui".

Pubblicato l'1/02