Calciomercato Lazio, il Real insiste per Neymar: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Real Madrid insiste per Neymar. Il club spagnolo vorrebbe riportare il brasiliano nella Liga, strapparlo al Psg e bruciare sul tempo i nemici del Barcellona. Secondo Mundo Deportivo, una prima offerta da 85 milioni più il cartellino di Gareth Bale sarebbe stata recapitata in Francia. I transalpini, però, hanno rifiutato seccamente chiedendo molto di più per il numero dieci della nazionale verdeoro. Leonardo ha ammesso i discorsi in corso con le merengues, ma ha aggiunto che l'accordo è ancora lontano. Il Psg valuta Neymar circa 200 milioni e comunque vorrebbe intascare il massimo dalla cessione dell'ex Santos dopo i 222 spesi per portarlo sotto la Torre Eiffel appena due anni fa. Secondo Le Parisien, i rapporti tra i due club sono buoni e questo potrebbe facilitare l'operazione. Inoltre il Real potrebbe inserire come contropartite calciatori che piacciono moltissimo ai parigini come Modric, James Rodriguez e Isco. Una mega operazione di mercato che stanno provando a concludere due super potenze del calcio europeo. L'affare potrebbe riguardare anche la Lazio. Anche se non coinvolto direttamente, Sergej Milinkovic Savic potrebbe diventare protagonista. Con la chiusura del mercato in Premier, sono proprio Psg e Real Madrid, oltre a Inter e Juventus, le squadre che potrebbero tornare sul serbo. Il numero 21 biancoceleste viaggia verso la conferma, ma il mega scambio messo insieme sull'asse Parigi e Madrid porebbe cambiare le carte in tavola. Non rimane che attendere-