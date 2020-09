Calciomercato Lazio, incontro Spal - Inter per Fares: offerta insufficiente

Duello di calciomercato tra Lazio e Inter per Mohamed Fares. La Spal, dopo il contatto di domenica con i biancocelesti, ieri ha incontrato i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l'Inter ha formulato un'offerta di un prestito oneroso a 1,5 milioni con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions a 7 milioni più bonus. La società estense però vuole monetizzare subito e quindi ha ritenuto insufficiente la proposta. La Lazio rimane in pole, a breve la stretta finale.

