Lazio, capitolo rinnovi: c'è l'accordo con Luiz Felipe, si tratta con Acerbi

Tra le operazioni di calciomercato, quelle dei rinnovi rivestono un ruolo molto importante. Soprattutto se si tratta di blindare i big, i punti di riferimento della squadra. Nei giorni scorsi la Lazio ha già annunciato quello di Ciro Immobile fino al 2025, mentre per quello di Luis Alberto manca praticamente solo la firma, con l'accordo arrivato durante il lockdown.

LUIZ FELIPE - Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti sarebbero vicini al prolungamento anche di Luiz Felipe. Il giovane difensore è uno degli uomini mercato, con il Psg in agguato pronto a portarlo in Francia. L'intenzione di Lotito non è mai stata quella di venderlo e lunedì c'è stato un incontro ad Auronzo con il suo manager Stefano Castagna. Restano gli ultimi dettagli da limare e poi arriverà la fumata bianca, con il brasiliano che si legherà ai capitolini fino al 2025.

ACERBI - Discorso diverso per Francesco Acerbi che ha fatto la sua richiesta al presidente, ritenuta però troppo esosa. L'ex Sassuolo chiede un adeguamento a 3,5 milioni, l'offerta è di 2,7 più bonus con il prolungamento di un anno (fino al 2024, quando il difensore avrebbe 36 anni). Possibile un vertice tra la dirigenza e il suo agente Federico Pastorello nei prossimi giorni. La società riconosce i meriti del "leone" ma non vuole minare gli equilibri interni dello spogliatoio.

