Lazio, incontro Lotito-Inzaghi per il rinnovo: la proposta della società

Mercato iniziato ufficialmente e Lazio sul banco di prova per lo meno agli occhi di mister Inzaghi. Le richieste del tecnico per firmare il rinnovo del contratto sono chiare: adeguamento dello stipendio e un mercato all'altezza della stagione che aspetta i biancocelesti. Il ritiro certo non era iniziato nel migliore di modi, il mister aveva qualche mal di pancia, più che giustificato, perché avrebbe voluto qualche nuovo innesto da subito per poterci lavorare già ad Auronzo di Cadore. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il patron Lotito gli ha assicurato che non rimarrà deluso, che la Lazio farà un mercato sempre oculato ma all'altezza. L'incontro c'è stato ufficialmente lunedì sera in occasione del compleanno di uno dei due nuovi acquisti Pepe Reina e il clima era disteso.

L'OFFERTA - Sul piatto c'è un rinnovo di contratto fino al 2023, con opzione per il 2024, con un ingaggio che dovrebbe salire da 2 milioni più bonus a 3 milioni più bonus. Il mercato sarà l'ago della bilancia per la decisione finale.

