Calciomercato Lazio, ipotesi prestito per Adekanye: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Bobby Adekanye si sta allenando con la Lazio di Simone Inzaghi. Il giovane attaccante è arrivato in estate del Liverpool a parametro zero dopo un lungo corteggiamento da parte di Tare. Il giocatore olandese di origini nigeriane, però, sembra un po' acerbo per affermarsi subito in una realtà importante come quella biancoceleste. Il rischio di bruciare troppo in fretta le tappe, soprattutto in una piazza come Roma, è una possibilità da valutare con calma. Così, come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, il calciatore potrebbe partire in prestito. Un anno in un'altra realtà, magari più piccola, per trovare maggiore spazio e tornare sulle rive del Tevere con un bagaglio di esperienza importante. Un po' quello che è successo a Danilo Cataldi che dopo le parentesi con Genoa e Benevento si è riaffermato con l'aquila sul petto. La Lazio starebbe valutando questa ipotesi e le ultime tre settimane del calciomercato diranno se sarà questa la strada che alla fine il club deciderà di seguire. I capitolini in quel caso tornerebbero anche sul mercato per cercare una punta con caratteristiche simili, ma più esperta. Si tratta di ipotesi al momento, ma nulla va dato per scontato o lasciato al caso.

