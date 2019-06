Calciomercato Lazio, Izzo piace anche all'Arsenal: agente a Londra

Armando Izzo nei pensieri dell’Arsenal, non solo in quelli della Lazio. L’agente del giocatore, Paolo Palermo, è segnato a Londra. Izzo è un profilo monitorato dai Gunners, potrebbe anche esserci un incontro in giornata per valutare la possibilità di intavolare una trattativa. Eventuale trattativa per la quale l’ultima parola spetterebbe al Torino, che ritiene Izzo è un calciatore importante e lo lascerebbe partire soltanto dinanzi ad un’offerta di livello, si legge su TuttoMercatoWeb.com. L’Arsenal ci prova, nel mirino c’è Izzo...