Calciomercato Lazio | James Rodriguez, arrivata la prima offerta: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Nelle scorse ore il nome di James Rodriguez è circolato anche nell'ambiente Lazio. Il centrocampista colombiano sarebbe stato proposto da alcuni intermediari, data la necessità dei biancocelesti di rinforzare ancora il reparto offensivo. Il futuro del campione colombiano, appena svincolatosi dal San Parolo, potrebbe però essere di nuovo in Liga, campionato in cui ha giocato indossando la maglia del Real Madrid. Il trentatreenne, secondo quanto riporta dalla Spagna Mundo Deportivo, sarebbe finito nel mirino del Celta Vigo che avrebbe già avanzato un'offerta per convincerlo a firmare, mettendogli sul piatto un contratto biennale. I galiziani non sarebbero comunque gli unici a essersi mossi. Negli scorsi giorni, infatti, anche il Betis Sevilla avrebbe fatto una sua proposta, ma i biancoverdi sarebbero per il momento alle prese con problemi legati al fair play finanziario.

Pubblicato il 24/7 ore 00:50