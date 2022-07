Calciomercato Lazio, Juric ha chiesto Acerbi per sostituire Bremer: i dettagli

Fonte: Repubblica.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - In cima alla lista delle uscite in casa Lazio c'è sempre il nome di Francesco Acerbi. Dopo un anno difficile è abbastanza particolare, il centrale, arrivato nella Capitale nell'estate del 2017, ha le valigie pronte. Gli arrivi di Casale, Romagnoli e Gila hanno spinto sempre di più il 33 verso l'addio. L'ex Sassuolo è stato accostato a diverse big. Napoli, Juve, Inter e Milan ma nessuno ha provato l'affondo decisivo. Ecco che allora un altro club italiano può inserirsi per Ace. Si tratta del Torino che sta per salutare il suo colosso difensivo Bremer (a metà tra il nerazzurro e il bianconero). Come riporta Repubblica.it, Juric avrebbe chiesto espressamente al presidente Cairo l'acquisto del difensore biancoceleste per trasformarlo nel nuovo pilastro della sua difesa a tre. Lotito chiede 5 milioni di euro e i granata ci stanno pensando seriamente. L'altro nome sulla lista dei desideri del Toro è quello di Wout Faes, classe 1998 del Reims.