Calciomercato Lazio, Kiyine in lista di sbarco: niente Salerno, ecco le ipotesi

Testato ad Auronzo, poi rimasto ai margini, escluso dalle liste e ora in attesa del mercato di gennaio per trovare una soluzione. Sofian Kiyine non rientra nei piani della Lazio, gli è stato preferito Djavan Anderson come esterno d’emergenza in attesa del rientro di Lulic, non si prospettano cambi di strategia a gennaio. Il classe ’97, in questi mesi, s’è allenato insieme agli altri esuberi, spera di trovare una nuova squadra, lasciandosi alle spalle mesi difficili e la Lazio, dal canto suo, proverà a piazzarlo, racimolando qualche milione che possa dare linfa all’indice di liquidità e perché no segnare una plusvalenza a bilancio. Era stato acquistato, un anno e mezzo fa, dal Chievo, per circa 800 mila euro, ora i biancocelesti puntano a rivenderlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

SOLUZIONI - Difficile immaginare un suo ritorno a Salerno, Castori l’ha bocciato e il club granata - per rinforzare l’out mancino - sembra orientato a tesserare lo svincolato Cheick Keita o a chiedere al Torino il prestito del talento Buongiorno. Chiuse le porte di Salerno, quindi, Kiyine dovrà trovare una nuova sistemazione. In estate s’era informato il Verona nell’ambito della trattativa Kumbulla, ma poi non se ne fece nulla. Il ragazzo ha estimatori in B, voci dicono di sondaggi di Frosinone e Spal, bisognerà vedere se i rumors troveranno conferma nelle prime settimane di mercato e se Lotito sarà disposto a rinforzare dirette concorrenti della Salernitana nella lotta promozione. Se così non fosse? Kiyine del resto spera di conquistare un’occasione in Serie A, ha sperato di entrare nelle grazie d’Inzaghi, vorrebbe provare un’esperienza nel massimo campionato. Altrimenti occhio alle piste estere, con il campionato belga possibile approdo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.