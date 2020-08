Calciomercato Lazio, Klopp "taglia" Origi e Shaqiri: nemmeno in panchina contro lo Stoccarda

Nemmeno convocati per l'amichevole con lo Stoccarda. Shaqiri e Origi non rientrano più nei piani di Klopp, il tecnico tedesco li ha tenuti fuori dalla prima amichevole stagionale, non fanno più parte del suo progetto tecnico, sono in cerca di una nuova sistemazione. Lo svizzero ha giocato solo sette volte nell'ultima Premier, viene valutato 10 milioni, è in scadenza nel 2021, piace al Leeds, è stato accostato anche alla Lazio. Origi, invece, ha una valutazione più alta, costa 25 milioni, ha un contratto di altri quattro anni, ma vuole spazio, giocare con più continuità e Klopp non può dargli garanzie in questo senso. Il belga piace molto a Tare, che però ora sta trattando Muriqi: se non dovesse andare in porto la trattativa per il kosovaro o se dovesse dire addio Caicedo, chissà che quella che porta a Origi non possa diventare una pista da tenere d'occhio.