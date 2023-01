Calciomercato Lazio, l'Arsenal su Joao Felix: che intreccio con Luis Alberto e Milinkovic

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sogna in grande l'Arsenal, primo in classifica in Premier League e che punta al grande ritorno dopo anni di anonimato. Il club di Arteta si vuole muovere sul mercato e il tecnico, come riporta Mirror, punta a un doppio colpo da urlo: Mudryk più Joao Felix. Due acquisti che garantirebbero un ulteriore salto di qualità, ma che la società ritiene non necessari, al contrario dell'allenatore che insiste affinché venga fatto uno sforzo. In questo contesto rientra anche la Lazio. Joao Felix, infatti, è in rottura con l'Atletico Madrid e Simeone, tra i possibili sostituti, avrebbe chiesto anche Luis Alberto. Ma non solo. L'Arsenal, infatti, è una delle società maggiormente interessata a Milinkovic per il quale, però, non sarebbe disposto a spendere una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

LA POSSIBILE DINAMICA - Il trasferimento di Joao Felix all'Arsenal potrebbe far scattare una catena in cui la Lazio rientrerebbe a pieno, con i Colchoneros che avrebbero la liquidità per affondare per Luis Alberto e l'Arsenal che, a maggior ragione se dovesse fare anche uno sforzo per Mudryk, vedrebbe al contrario calare la sua disponibilità economica ma, soprattutto, rafforzerebbe notevolmente il suo centrocampo, tirandosi fuori dalla corsa per il Sergente.