Calciomercato Lazio, la conferma dei big e pochi nuovi arrivi: la strategia

Dipende tutto da Milinkovic e Luis Alberto. Pilastri a centrocampo e aghi della bilancia per determinare l’evolversi del mercato estivo della Lazio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel caso i due calciatori rimanessero in biancoceleste, gli acquisti potrebbero essere solo quattro, in aggiunta al riscatto di Jovane Cabral: un portiere, due difensori centrali e Marcos Antonio. L’ipotesi di un quinto giocatore in entrata nascerebbe solamente nel caso di un’eventuale (e improbabile) partenza di Hysaj, “casella” che potrebbe comunque essere occupata da Radu. In caso invece di una cessione importante da parte della Lazio, lo scenario cambierebbe completamente. Sembra assurdo, ma finora non sembra essere arrivata alcuna offerta degna del valore di Milinkovic Savic. La sessione di mercato è ancora giovane e con tutta probabilità una proposta importante da parte delle “giganti” PSG e United arriverà. Come si suol dire, fasciarsi la testa prima di romperla non fa bene, per questo la società intanto si concentra su altre questioni, dal riscatto di Muriqi e Vavro rispettivamente da parte di Maiorca e Copenhaghen, a Carnesecchi, Chust e Romagnoli tanto voluti da mister Sarri. Pedine che si muovono, mosse studiate e tempi da rispettare, il mercato estivo della Lazio è una partita che Sarri vuole vincere, magari senza fare a meno delle pedine più importanti su ogni scacchiera che si rispetti, i re. Milinkovic e Luis Alberto.