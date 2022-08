Calciomercato Lazio, la Juventus torna su Acerbi: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono giorni di riflessioni in casa Lazio, specie sul fronte cessioni. Alessio Romagnoli è arrivato all'ombra del Colosseo nonostante Francesco Acerbi non sia stato ceduto. Il Leone ha chiesto la cessione, vuole cambiare aria, approdare in una big e l'ha sottolineato anche Maurizio Sarri nell'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport. La dirigenza biancoceleste vuole accontentare il difensore centrale ma per l'assistito di Pastorello ancora non sono arrivate offerte. Attenzione però perché come avevamo riportato settimane fa, qualora fosse andato via de Ligt, Allegri avrebbe fatto il nome di Acerbi alla Juventus dando persino il suo ok per l'acquisto del giocatore. Come riporta tuttomercatoweb.com, in queste ultime ore di calciomercato, la Juventus sarebbe tornata a pensare al centrale della Lazio in caso di partenza di Daniele Rugani, verso la Sampdoria. La pista si è così riaccesa, che va a unirsi così all'altro obiettivo Nikola Milenkovic della Fiorentina.