Calciomercato Lazio, Acerbi nella lista della Juventus: i dettagli

La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in prima fila per prelevare il centrale olandese dalla Juve che vuole chiudere intorno agli 85 milioni di euro. Una volta perfezionata la cessione dell'olandese, Cherubini lavorerà su due obiettivi in entrata. Il primo può essere Kalidou Koulibaly, anche se non sarà semplice convincere il Napoli a cederlo proprio alla Signora, sulla lista bianconera c'è anche Gabriel dell'Arsenal. La Lazio ha già una base d'intesa con il Monza, Lotito vorrebbe mandare Acerbi alla corte di Stroppa, ma il giocatore preferisce aspettare una chiamata da un big del campionato, una squadra che magari faccia la Champions League, per questo la Juventus sarebbe meta molto gradita all'ex Sassuolo. Allegri ha già dato il suo ok all'acquisto di Acerbi, lo vuole come elemento di esperienza per completare il reparto, ma serve prima l'addio di de Ligt e poi eventualmente l'intesa con la Lazio.