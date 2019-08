Calciomercato Lazio, la pista Vignato rimane fredda: la situazione

La Lazio svia, smentisce, alza le spalle quando gli si chiede dei fratelli Vignato che, nei giorni scorsi, sono stati ripetutamente accostati al club capitolino. Un modo degli agenti per stimolare altri club interessati e non un interessamento reale. Questo fanno filtrare da Formello. Emanuel, classe 2000, che ha già esordito in Serie A e segnato il primo gol proprio contro la Lazio e Samuel giovane talento classe 2004. Il primo trequartista e mezzala di qualità, il secondo attaccante. Questi i due gioiellini entrati in orbita biancoceleste, per i quali si parlava di un'offerta da 5 milioni di euro a fronte della richiesta di otto milioni del Chievo Verona. Ma la Lazio rimane cauta, non si scalda a sentir parlare di questi due ragazzi e quando si tratta l'argomento Vignato piovono smentite. Pretattica, un modo per non scoprire le proprie carte? O realtà? Basterà attendere tredici giorni per scoprirlo.

