Calciomercato Lazio, la Roma snobba il Torino e per Sanabria si complica: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è ormai noto, sembra orientata verso il mercato attaccanti. Per questo il preferito in assoluto di Maurizio Sarri è Federico Bonazzoli, mentre a Tare piace Sanabria. In particolare, il Torino lascerebbe Sanabria se dovesse riuscire a prendere Eldor Shomurodov. Grosse novità arrivato in merito però, perché stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il giocatore giallorosso è vicinissimo al passaggio allo Spezia. Infatti, il club bianconero acquisterà Shomurodov in prestito secco dalla Roma per un milione e mezzo di euro senza diritti o obblighi. Manca l'ok definitivo del giocatore. In questo senso, la carta Basic potrebbe risultare decisiva per il club di Juric.

Pubblicato il 26-01