Calciomercato Lazio, Lazzari più vicino: la prova arriva da Ferrara - FOTO

Sono ore calde per il futuro di Manuel Lazzari. Per la Lazio rappresenta il primo obiettivo per la fascia destra e i discorsi con la Spal sono sempre più nel vivo. Tra le società, dati gli ottimi rapporti che intercorrono, i contatti sono continui. Lazzari la sua scelta l'ha fatta e da Ferrara questa sera arriva la prova che si è sempre più vicini a una soluzione. Il giocatore non si è presentato al primo dei tre giorni di festa della Curva Ovest, al quale era invitato tra gli altri insieme al tecnico Semplici e al compagno Felipe (dibattito intitolato "La scalata"). Ufficialmente la Spal parla di motivi personali e di un video di saluto inviato da Lazzari, ma la presenza dei giornalisti, che inevitabilmente avrebbero fatto domande sulla Lazio, lascia pensare altro. La trattativa ancora non è chiusa, ma è entrata in una fase decisiva.

Pubblicato il 28 giugno alle ore 20.30