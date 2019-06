Calciomercato Lazio, 72 ore per concludere la trattativa Vavro: i dettagli

Settantadue ore: è il tempo che la Lazio si concede per portare a termine la trattativa con al centro Denis Vavro. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, un intermediario biancoceleste è in quel di Danimarca da almeno due giorni. E' approdato a Copenaghen mercoledì e ha già incontrato i vertici della dirigenza del club che possiede il cartellino del difensore. Vogliono 13 milioni di euro, ma l'offerta iniziale della Lazio era di 10. Potrebbero trovare un punto d'incontro in prossimità di una cifra che preveda 11 milioni più bonus. Ci sarà un nuovo meeting durante il weekend e potrebbe essere quello decisivo. Da parte sua, il classe '96 slovacco ha già messo le cose in chiaro: ha tutte le intenzioni di lasciare la Danimarca alla volta dell'Italia. Negli ultimi giorni su Instagram ha persino iniziato a distribuire cuori a destra e a manca ai commenti dei tifosi biancocelesti che lo invitano ad approdare nella Capitale quanto prima.

LO ZIO - Ad augurarsi che Vavro possa indossare la maglia della Lazio è anche suo zio Robert. Sa che il nipote sogna di arrivare a Roma e che il suo agente cercherà di fare il possibile per accontentarlo. Denis, a detta del fratello del padre, merita il salto di qualità. Oltre ad avere un fisico in grado di garantirgli una continuità degna di nota, ha anche una tecnica raffinata. E lo zio lo sa bene: lo ha allenato da ragazzino, quando militava nel Tempo Partizanske. Insomma, Robert ci mette una buona parola: Denis è educato e diligente, è il ragazzo perfetto per onorare la maglia con l'aquila cucita all'altezza del petto.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME SU LAZZARI

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PARMA NON MOLLA RADU

TORNA ALLA HOME PAGE