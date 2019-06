Calciomercato Lazio, il Parma insiste: Radu è il primo obiettivo

Stefan Radu è in uscita dalla Lazio dopo undici anni e mezzo in maglia biancoceleste. Il difensore verrebbe liberato gratuitamente in caso di richiesta e già qualche sondaggio c'è stato. Si è parlato del Napoli, della Dinamo Bucarest, ma soprattutto del Parma. Secondo quanto riportato a Calciomercato - L'originale il ds Faggiano è alla ricerca di esperienza e la pista che porta a Radu è quella più calda. Dopo le operazioni positive con Bruno Alves e Gervinho gli emiliani vorrebbero ripetere la cosa con il difensore classe '86. Un problema può essere rappresentato dall'ingaggio, ma il Parma insiste con la convinzione di poter concludere l'affare.

Pubblicato il 28/06/2019 alle ore 01.02