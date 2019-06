Calciomercato Lazio, lo Zemplín corteggia Tounkara: l’attaccante prende tempo

C’è anche Mamadou Tounkara tra i giocatori al rientro dal prestito dopo la scadenza del prossimo 30 giugno. L’ex attaccante della Primavera della Lazio ha giocato in Slovacchia la seconda parte della scorsa stagione, raccogliendo con lo Zemplín Michalovce due gol e altrettanti assist in dieci presenze (anche due rossi per doppia ammonizione). Il club della Superliga ha apprezzato gli sprazzi di talento fatti intravedere coi gialloblù, chiedendogli nei giorni scorsi di proseguire per un altro anno la propria avventura nell’est della Slovacchia. In patria alcuni portali si sono anche spinti oltre dando per conclusa la trattativa e l’attaccante già in campo per la preparazione estiva in vista del prossimo campionato al via tra un mese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe ’96 non ha però ancora dato una risposta definitiva ai vertici dirigenziali dello Zemplín. Complice la recente nascita della figlia, il desiderio di Tounkara sarebbe infatti quello di far ritorno in Italia valutando le offerte in arrivo dalla Serie B. L’attaccante piace a Cosenza e Juve Stabia, ma in alternativa il 23enne sarebbe anche aperto all'idea di una nuova avventura in Spagna. Prima bisognerà discutere però con la Lazio visto il contratto in scadenza nell’estate del 2020. Tounkara attende novità.

