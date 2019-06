Lazio, fiocco rosa in casa Tounkara: l'ex Primavera diventa papà

La famiglia della Lazio si allarga. Alle 7.33 di questa mattina è nata Shanice, figlia di Mamadou Tounkara. L'ex attaccante della Primavera, reduce dal prestito allo Zemplin Michalovce (Slovacchia), è tornato a Roma per assistere al parto della compagna. La piccolina è venuta alla luce nella clinica Fabia Mater, dove resterà per alcuni giorni prima di andare a casa. E iniziare anche lei a far parte della grande famiglia biancoceleste.