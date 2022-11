Calciomercato Lazio, Luis Alberto via? Un club di Serie A prepara l’offerta

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il campionato è fermo, ma non lo sono le società che sono “silenziosamente” al lavoro per arrivare pronte e con le idee chiare alla sessione di mercato che aprirà i battenti a gennaio. In casa Lazio si riflette, sono state riprese le situazioni lasciate in sospeso in estate nella speranza che possano essere portate a termine nel modo più favorevole possibile. Così come riporta Repubblica.it, Sarri è tornato alla carica con le richieste di un terzino, un vice - Immobile e un centrocampista, ma prima c’è un caso da risolvere che ha il nome di Luis Alberto. Lo spagnolo aveva manifestato già da tempo la voglia di fare ritorno in patria, di voler cambiare aria e non sembra aver cambiato idea in merito. Spinto anche dal fatto che il suo rapporto col mister non sembra essere disteso, anzi si fa sempre più complicato. Non solo il Siviglia era piombato su di lui, anche un club di A: la Fiorentina. C’erano stati contatti tra le parti già in estate, ma l’intesa non era stata trovata. Il numero dieci non prese in considerazione l’offerta, spinto anche dalla speranza di avere maggiore spazio in questa stagione. Le cose però non sono andate come lui sperava e ora Firenze potrebbe rivelarsi una delle destinazioni possibili. Il club toscano, sollecitato da Italiano, avrebbe fatto un sondaggio e sarebbe disposto a prendere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, ma Lotito chiederebbe che il riscatto divenisse obbligatorio in estate. I discorsi sono stati rinviati a dicembre, bisognerà attendere per capire come entrambe le società si muoveranno.

