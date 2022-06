Calciomercato Lazio, Luiz Felipe e Acerbi ai saluti: la situazione

Due centrali in uscita: Luiz Felipe e Acerbi. Le loro situazioni sono, però, entrambe molto complicate, ecco tutti i dettagli....

La Lazio deve rifondare la propria difesa, presto due centrali partiranno e i biancocelesti avranno l'arduo compito di operare e non farne sentire la mancanza. Le situazioni da monitorare in uscita, come riporta la Gazzetta Dello Sport, sono due: Luiz Felipe e Francesco Acerbi.

LUIZ FELIPE - Il centrale classe 1997 saluterà sicuramente, si svincolerà il 30 Giugno e ha già da tempo un accordo con il Betis Siviglia che, però, deve prima risolvere alcune grane. Il club andaluso, che ha trovato un accordo a 3,4 milioni di euro, ha il mercato bloccato a causa del salary cap ed è costretto a vendere prima di poterlo ufficializzare. In casa Ramos non c'è però il timore che possa saltare, il contratto è già pronto e appena possibile sarà firmato.

FRANCESCO ACERBI - Ancora più complessa è la situazione relativa a Francesco Acerbi: la sua rottura con l'ambiente e il rapporto non eccellente con Sarri lo hanno messo con le valige in mano. Il classe 1988 ha un contratto in scadenza nel 2025 e uno stipendio molto alto per un giocatore di 34 anni. Per questa ragione l'interesse per lui tende a non concretizzarsi, alcune squadre non possono garantire la spesa di 4 milioni richiesta dalla Lazio, ma soprattutto un ingaggio così importante. Gli unici club da cui sembrerebbe poter arrivare sarebbero le milanesi: il Milan, infatti, si è fatto soffiare Botman e potrebbe tornare sull'ex rossonero e l'Inter che è alla ricerca di un sostituto di Ranocchia e Kolarov. In entrambi i progetti, però, Acerbi non partirebbe da titolare ma da riserva, altro punto da tenere in considerazione.