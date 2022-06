Milan, sfumata la pista Botman: e adesso Acerbi…

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan è costretto a dire addio al suo primo obiettivo in difesa. Il Lille, infatti, ha trovato l'accordo con il Newcastle per la cessione di Sven Botman, centrale che piaceva tantissimo a Maldini, sulla base di 40 milioni di euro. Il giocatore olandese ha trovato l'intesa con il suo nuovo club e ha perfezionato il suo trasferimento in Premier League. Sogno di mercato sfumato dunque per i rossoneri che adesso dovranno virare su altri profili. Guadagna qualche posizione Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio ma che non è una delle prime scelte per la retroguardia del Milan. Può diventarlo però con il passare delle settimane, il calciomercato è ancora lungo.