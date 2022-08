Calciomercato Lazio, lunedì le visite mediche di Vecino: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino diventerà lunedì ufficialmente un calciatore della Lazio. Il centrocampista uruguayano, svincolatosi dall'Inter, è atteso in mattinata in Paideia per le visite mediche di rito. Dopo tutti i controlli del caso arriverà l'ufficialità e inizierà la sua avventura con l'aquila sul petto. Vecino ritroverà Sarri che lo ha allenato ai tempi di Empoli e che lo ha voluto fortemente anche alla Lazio. Una nuova avventura per il classe '91 che è pronto a iniziare come scritto da lui stesso sui social. "La storia continua..."