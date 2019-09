Calciomercato Lazio, Mattioli su Fares: "Lo voleva una società importante"

In estate Fares della Spal è stato spesso accostato alla Lazio. Oltre ai biancocelesti si parlava anche di Torino e Sassuolo sulle tracce dell'esterno sinistro, uno dei migliori dello scorso campionato. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il presidente degli estensi Walter Mattioli ha parlato dell'interesse estivo verso il suo giocatore, ora ai box per la rottura del legamento crociato: "Quando lo presi dal Verona non è che mi piaceva molto, perché faceva qualche errore. Lui però si è trovato così bene con noi Ferrara e il mister è stato altrettanto bravo a farlo crescere, al punto da farlo diventare uno dei migliori terzini laterali d’Italia. Purtroppo si è fatto male nell’amichevole di Cesena, ma vi posso assicurare che era arrivata una società molto importante interessata a prenderlo".

