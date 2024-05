Calciomercato Lazio | Moretto: "L'Al Duhail torna in pista per Luis Alberto!"

TUTTOmercatoWEB.com

Il caso Luis Alberto si infittisce e porta in campo nuovi protagonisti. Dopo la vittoria contro la Salernitana, lo spagnolo ha dichiarato di non voler più prendere un euro dalla Lazio e che non farà parte del progetto biancoceleste il prossimo anno. Per questo il suo futuro sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Capitale, visti anche gli ultimi screzi avuti con il tecnico Igor Tudor. Il presidente Lotito in questo senso ha chiarito più volte che non lo lascerà andare via a zero: qualunque club interessato dovrà portare sul tavolo della Lazio una proposta adeguata. Da qui arriva l'ultima esclusiva dell'esperto di mercato Matteo Moretto, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "L'Al Duhail torna in pista per Luis Alberto". Sembrerebbe quindi farsi più concreta l'opzione Qatar per il numero 10 biancoceleste, che ha estimatori anche in Italia e in Europa. Il suo futuro rimane comunque ancora in bilico e tutto da scrivere.

Exclusiva.



Al Duhail vuelve a la carga por Luis Alberto.



🇶🇦🇪🇸 pic.twitter.com/vp8iBmkJ37 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 22, 2024

