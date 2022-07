Calciomercato Lazio, Napoletano: "Provedel vuole solo i biancocelesti"

Fonte: Niccolò Di Leo -Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è alla ricerca di un altro portiere che possa giocarsi il ruolo di titolare con Maximiano. Il nome richiesto da mister Sarri, e sul quale la società sta lavorando, è quello di Ivan Provedel. Di proprietà dello Spezia, il classe 1994 è in scadenza tra un anno e per questo la Lazio fino a oggi, avendo anche l'accordo con il giocatore, non si è spinta troppo oltre con la sua offerta. A fare il punto della trattativa, sottolineando la volontà del portiere e la distanza tra i club, è stato il giornalista Armando Napoletano ai microfoni di Radiosei:

"La Lazio e lo Spezia sono in contatto continuo. Lotito sembrava voler rivelare Falcone, per poi girarlo alla società ligure in cambio di Provedel, più un conguaglio. Quando la trattativa è saltata, lo Spezia ha iniziato chiedere solo cash alla Lazio, per circa 5 milioni di euro. Anche scendendo si arriverebbe a circa 4/4,5 milioni. Si tratta del doppio di quanto offre la Lazio che è arrivata a 2 milioni. Al momento lo Spezia sta varando altre ipotesi, tra cui lo scambio Provedel-Dragowski con la Fiorentina. Il giocatore però vuole la Lazio è spinge per arrivare a Roma. È consapevole che Sarri lo vuole e che avrebbe tanta considerazione".