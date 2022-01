Calciomercato Lazio, obiettivi e ultime notizie da Formello

Diversi i nomi circolati negli ultimi giorni in casa Lazio. Urgono rinforzi, come richiesto pubblicamente da Maurizio Sarri al termine della gara di campionato contro l’Inter. Per sbloccare la situazione dell’ormai famoso “Indice di liquidità”, servono però delle cessioni. A tal riguardo si fa sempre più insistente il nome di Lazzari, molto bene con Simone Inzaghi in panchina ma che non è riuscito a integrarsi ai nuovi schemi del tecnico toscano.

In attesa si definisca la situazione del difensore (piace all’Atalanta e al Bologna), diversi i nomi che si fanno in entrata osservando le quote calciomercato pubblicate sui principali Bookmakers. Basta infatti dare uno sguardo ai siti di scommesse, per scoprire “il borsino” in tempo reale sui trasferimenti dei giocatori, tra cui troviamo anche alcuni obiettivi della Lazio. Tra questi, nelle ultime ore ha ripreso a circolare il nome di Nuno Tavares, terzino portoghese il cui arrivo a Formello viene quotato a 5.00 dai principali Book. Sta giocando poco all’Arsenal, la Lazio avrebbe proposto al club inglese la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per la difesa, Sarri ha individuato in Nicolò Casale il profilo più adatto. Il giovane difensore centrale del Verona, si sta affermando anche quest’anno nella massima serie, dopo le buone stagioni in Serie B con le maglie di Venezia ed Empoli. Gli ultimi risultati negativi della squadra della Lazio e l’infortunio che terrà Acerbi lontano dai campi almeno un mese, hanno spinto la dirigenza biancoceleste ad accelerare i tempi per il difensore. Nelle ultime ore è stato richiesto al Verona, più propenso a venderlo la prossima estate per non creare problemi di formazione al tecnico Tudor. Al momento appare difficile che il 23enne possa “cambiare aria” nel corso di questa sessione, sembra più probabile durante il mercato estivo.

Piace anche Nedim Bajrami, 22enne trequartista dell’Empoli, nato a Zurigo ma con passaporto albanese. Finora ha segnato cinque gol nella sua prima stagione in serie A. Può giocare anche sulla fascia, ruolo appropriato per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. La trattativa è stata già avviata, le due squadre hanno trovato un accordo di massima: potrebbe arrivare la prossima estate.

Per quanto riguarda le cessioni, si punta a piazzare Muriqi in questa finestra di mercato invernale. Piace alla squadra britannica del Leeds e al West Bromwich Albion. La vendita del calciatore kosovaro sarebbe una “manna dal cielo” per la Lazio, permettendo di risolvere i problemi legati al citato indice di liquidità e avere via libera sul mercato.