Calciomercato Lazio, offerta per Pedrinho: il giocatore è in Italia e Totti ci pensa...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO LAZIO - Non ha nemmeno 20 anni Pedrinho Scaramussa, ma potrebbe essere già pronto per il grande salto. La notizia dell'interessamento della Lazio è uscita qualche giorno fa e dal Brasile continuano ad arrivare solo conferme. Il club capitolino avrebbe offerto al terzino sinistro del Santos in scadenza a dicembre 2022 un contratto triennale. Oggi è prevista una riunione decisiva per la società brasiliana che cercherà l'ultimo rilancio per arrivare a un rinnovo di contratto. Il calciatore però è già in Italia, più precisamente a Napoli, per risolvere in via definitiva la pratica relativa al passaporto italiano che gli permetterebbe di essere tesserato da comunitario. Ad accompagnarlo il papà che spinge per l’avventura in Serie A. Tra due settimane il classe 2002 sarà libero di trattare da svincolato con un nuovo club. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, la Lazio può aver presentato un’offerta per provare a prenderlo con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza. L'ultima indiscrezione racconterebbe che Francesco Totti, in società con Candela, sarebbe interessato alla procura di Pedrinho. Il gancio con il mercato brasiliano sarebbe l'ex compagno Aldair. Per ora, si tratta solo di voci, ma il giovane calciatore, che non ha ancora debuttato in prima squadra nel Santos, è molto considerato.

