Calciomercato Lazio | Parla Alvyn Sanches: "Voglio finire la stagione al Losanna, poi..."

La Lazio sembra essersi convinta a muoversi durante il prossimo mercato di gennaio. La sessione invernale, ormai alle porte, vedrà la società biancoceleste intervenire per rinforzare il centrocampo. Tra i vari nomi seguiti dal club, nelle ultime ore è avanzato con prepotenza quello di Alvyn Sanches. Il centrocampista del Losanna e della Svizzera Under21 si sta facendo notare e in questa stagione ha siglato 9 reti in 21 presenze fra campionato e Coppa di Svizzera. Come riporta TMW, il classe 2003 ha di recente parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: "Il mio obiettivo è semplice: voglio finire la stagione al Losanna, il club dove sono nato calcisticamente, e poi trasferirmi in un club che mi aiuterà a raggiungere il mio livello più alto".