Calciomercato Lazio | Parla Diao: "Devo tutto al Betis. Non vedo l'ora di..."

Assane Diao del Real Betis è uno dei tanti nomi finiti nel mirino della Lazio. Dopo aver vinto l'Europeo under 19, l'esterno spagnolo ha raggiunto la sua squadra in ritiro e attualmente sta preparando la prossima amichevole contro il Cadice. A Marbella ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima stagione e sul suo futuro. Queste le sue parole riportate da diariodesevilla.es: "Ad essere sincero, sto molto bene, non vedo l'ora di iniziare questo precampionato. Sono arrivato solo due giorni fa, ma non vedo l'ora di continuare. Il caldo? La verità è che non mi trovo benissimo, perché ero abituato al clima dell'Irlanda del Nord, lì era meglio. Il mio rientro è stato qualcosa di spettacolare, ogni volta che giochiamo in casa un sacco di gente viene a sostenerci. Avrei dovuto unirmi al ritiro più tardi, ma quando ho visto che avremmo giocato in casa, ho deciso di arrivare prima e di giocare questa partita (contro l'Al-Ittihad, ndr.)".

"Nell'ultima stagione si è parlato molto del mio aspetto mentale. Per fortuna ho sempre la mia famiglia e le persone che mi stanno vicino, che mi danno sempre i migliori consigli possibili. Il Betis mi sta dando tutto. È qualcosa per cui non posso ringraziarli a parole, gli devo molto e gli sarò sempre grato. La squadra dovrà dare il massimo. È necessario portare i migliori giocatori per poter competere ai massimi livelli. Dobbiamo fare il nostro meglio nella Liga, nella Copa del Rey e nella Conference. Daremo tutto. Voglio affrontare una partita alla volta, non mi pongo obiettivi a lungo termine. Voglio fare grandi passi avanti nella mia carriera e spero, perché no, di vincere un titolo quest'anno. Alla fine, ho appena iniziato il precampionato e non vedo l'ora di mostrare quello che so fare. Siamo davvero contenti di tutto il lavoro che sta facendo l'allenatore. Credo che le posizioni di attaccante o di ala siano quelle in cui mi sento più a mio agio".