Calciomercato Lazio, parla Giroud: "Ero in procinto di partire, a gennaio ero tra due fuochi"

E' tornato a parlare Olivier Giroud. L'attaccante francese è stato a un passo dal lasciare il Chelsea durante la sessione di calciomercato invernale, e lui stesso lo ha ammesso, ai microfoni di RMC Sport, dopo la partita di ieri persa dai Blues contro il Manchester United: "Ero in procinto di partire, da metà dicembre a fine gennaio mi sono trovato tra due fuochi, ma dal 1° febbraio sono tornato al 100% a disposizione del Chelsea e ora darò tutto fine a fine stagione per questa maglia". Per la prima volta dopo il mercato di gennaio Giroud rilascia una dichiarazione. La Lazio era su di lui, ormai è risaputo, così come è nota la possibilità che il club biancoceleste tenti a giugno un altro affondo. Ieri è entrato a partita in corso e adesso nella testa dell'attaccante c'è solo un obiettivo: "E' bello ritrovare il prato e queste sensazioni. Il mio obiettivo personale, adesso, è giocare il più possibile perché voglio prendere parte al prossimo Europeo con la Francia".

Pubblicato il 18/2/20 alle ore 13:35