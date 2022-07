Calciomercato Lazio, Pedullà: "Casale? Trattativa in chiusura forse già domani"

Nella consueta serata dedicata alla sessione estiva di calciomercato, l'esperto Alfredo Pedullà ha dato qualche nuovo dettaglio sull'operazione Lazio-Casale

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I laziali fremono per l'arrivo di Casale nella Capitale. Il giocatore sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Lazio, una situazione confermata anche dalle parole di Alfredo Pedullà: "Casale è vicino: si parla di un'operazione da 7 milioni + 3 di bonus (1 milione in caso di conquista della Champions e 1 milione in caso di conquista dello scudetto). Domani la trattativa si dovrebbe chiudere, con possibili visite mediche. Oggi il Monza ha riprovato fortemente a convincere il giocatore, ma lui vuole la Lazio".