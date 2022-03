Calciomercato Lazio, per la porta piace anche Silvestri: le ultime

Il portiere dell'Udinese è nella lista dei nomi che piacciono al club biancoceleste che deve pensare al dopo Strakosha e Reina...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà una sessione estiva di calciomercato intensa per la Lazio chiamata a puntellare la rosa in più settori. La questione portiere andrà risolta con Strakosha e Reina in scadenza e che non sono certi della conferma. Tra i tanti nomi emersi spunta anche quello di Marco Silvestri. Come sottolinea tuttomercatoweb.com, il portiere dell'Udinese, classe '91, ha una valutazione che si attesta sui 4 milioni di euro e un ingaggio in linea con quelli che sono i parametri del club biancoceleste. L'estremo difensore bianconero si aggiunge all'elenco che comprende Sergio Rico, Carnesecchi, Gollini, Ospina e Kepa che resta il preferito di Maurizio Sarri.