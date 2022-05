Calciomercato Lazio, piace Udogie: su di lui anche altre due big

Il classe 2022 dell'Udinese è una delle rivelazioni di questa stagione ed è finito nel mirino di tre club, tra cui i biancocelesti...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tutti pazzi per Destiny Udogie. L'esterno mancino dell'Udinese è uno dei giovani più richiesti in Serie A. Tre big hanno messo gli occhi sul calciatore bianconero e vorrebbero strapparlo ai friulani. Tra le squadre interessate c'è anche la Lazio. Come sottolinea l'edizione online de La Repubblica, Udogie ha stregato Sarri che lo stima e vorrebbe allenarlo. Oltre ai biancocelesti sulle tracce del giovane ci sono anche Inter e Juventus. I nerazzurri, in caso di addio di Perisic, lo vorrebbero come vice Gosens mentre la Juve ha pensato a lui per sostituire Pellegrini o Alex Sandro, entrambi in uscita. Il classe 2002 ha totalizzato in questa stagione 35 presenze collezionando 5 gol e 3 assist.