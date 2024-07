Calciomercato Lazio | Problemi per Vitor Roque: le sue condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi per Vitor Roque. Nell'ultima amichevole giocata contro il Manchester City, il centravanti brasiliano è uscito a fine primo tempo per un fastidio alla caviglia destra. Circa un anno fa si era rotto i legamenti ed era rimasto ai box per tre mesi. È stato visto in panchina con il ghiaccio, Flick l'ha tolto dal campo per evitare un infortunio più grave. Non c'è ancora un comunicato medico ufficiale sulle sue condizioni, ma l'attenzione è tutta su di lui soprattutto in chiave mercato. Il classe 2005, infatti, è in uscita (in prestito) e da tempo nel mirino di diverse squadre, tra cui anche la Lazio.