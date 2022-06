Calciomercato Lazio, Provedel verso il rinnovo: le parole dell'agente...

La Lazio pensa a Provedel come secondo portiere, nel caso in cui, dovesse arrivare Carnesecchi: l'agente però chiude al trasferimento in biancoceleste...

La Lazio, mentre tratta Marco Carnesecchi con l'Atalanta, pensa anche ad un secondo portiere. L'idea dei biancocelesti è quella di prendere un vice nel caso in cui il classe 2000 dovesse arrivare a Roma, in modo da tutelarsi nel periodo iniziale in cui sarà out per infortunio. Tra i nomi accostati ai biancocelesti c'è anche quello di Ivan Provedel dello Spezia, portiere classe 1994, reduce da un'ottima stagione e con il contratto in scadenza nel 2023. Per i biancocelesti potrebbe rivelarsi un affare a prezzo contenuto, sempre se la sua situazione contrattuale dovesse rimanere invariata. Proprio a questo riguardo il suo agente, Gianni Rava, si era espresso ieri ai microfoni di AcSpeziaNews.it, rivelando che è in corso una trattativa con il club per il rinnovo. Oggi, ai microfoni del Messaggero, il procuratore è tornato nuovamente a parlare facendo riferimento anche alla Lazio:

"Non andrà alla Lazio al 99,9%. Altrimenti Lotito e Tare si sarebbero già fatti avanti. Lui è concentrato su un ulteriore prolungamento con lo Spezia. I biancocelesti cercano un secondo, che faccia 10 gare in un anno, Io quindi vedrei meglio un portiere con un’altra età, che faccia da chioccia".