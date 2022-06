Calciomercato Lazio, non solo Carnesecchi: i nomi per il possibile vice

Non solo Carnesecchi per la Lazio, se il giovane classe 2000 dovesse arrivare i biancocelesti potrebbero riflettere sull'acquisto di un sostituto...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa tra la Lazio e l'Atalanta per Marco Carnesecchi è viva e prosegue. Nonostante l'infortunio che lo terrà fuori per i prossimi quattro mesi, Maurizio Sarri ha chiesto alla società di insistere sul portiere classe 2000. Se la trattativa dovesse concludersi i biancocelesti sarebbero costretti, però, a giocare almeno fino ad Ottobre con Reina titolare e, se le condizioni dello spagnolo non dovessero essere le migliori, questo rappresenterebbe un rischio non indifferente. Proprio per questa ragione, secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio starebbe pensando a portare a Roma un altro portiere, oltre Carnesecchi, che possa fornire le giuste garanzie nell'arco dei prossimi mesi.

I biancocelesti cercano un'occasione dal mercato e questa potrebbe essere rappresentata da Ivan Provedel, portiere classe 1994, dello Spezia protagonista di un'ottima stagione e con il contratto in scadenza nel 2023. Acquistabile per una cifra modica, intorno ai 2-3 milioni di euro, Provedel è un nome da monitorare con attenzione. In Serie A piace anche Ionut Radu dell'Inter, ma il ragazzo vuole essere titolare e l'occasione gli è offerta dalla Cremonese e dall'Empoli. Proprio i toscani, però, dovranno prima privarsi di Guglielmo Vicario e la Lazio ha già parlato con il suo entourage. Riscattato a 8 milioni di euro dal Cagliari, l'Empoli per il suo titolare vuole una cifra intorno i 10 milioni. Il classe 1996 non sarebbe però un sostituto di Carnesecchi, ma più un'alternativa nel caso in cui dovesse saltare l'operazione con l'Atalanta. Attenzione infine alle piste che portano a due ex Liverpool: il classe 1994 Loris Karius e il trentacinquenne Adrián, entrambi proposti e svincolati.