Calciomercato Lazio, quanti club per David: spunta anche l'Inter

C’è la fila per Jonathan David, attaccante canadese di origini haitiane di proprietà del Genk. Il classe 2000, autore di 18 gol e 8 assist nella stagione conclusa da poco, era stato da tempo attenzionato dal ds laziale Tare e accostato ai biancoceleste. Come riporta però dal Belgio Het Laatste Nieuws, sul giovane attaccante valutato 25 milioni di euro, oltre ad interessamenti già noti di Arsenal, Manchester United, Everton, Porto e Ajax, ci sarebbe anche quello dell’Inter. Potrebbe dunque scatenarsi una vera e propria asta sul gioiellino del Genk che ha fatto vedere qualità anche in Europa League quest’anno. La Lazio come sempre osserva, studia e valutale proprie mosse, ma non sarà certo facile arrivare a David.